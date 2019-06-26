Власти Ленинградской области приобретут более 100 единиц дорожной техники в лизинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют приобрести в лизинг 108 единиц дорожной техники для комплексной очистки трасс. На это выделят 440 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Стоимость лизинга составляет около 440 млн рублей, ежегодно регион будет выплачивать по 145 млн рублей. Благодаря принятым на заседании Законодательного собрания региона поправкам в закон "Об областном бюджете", регион заплатит первый взнос уже в этом году. Все машины будут поставлены дорожным службам до середины сентября", - говорится в сообщении.

По оценкам областного правительства, закупка станет самой крупной за последние 10 лет. Помимо больших комбинированных дорожных машин планируется приобрести экскаваторы-погрузчики, мини-тракторы со щетками.

Дополнительно компания "Ленавтодор", отвечающая за содержание, строительство, реконструкцию и ремонт региональных дорог, проведет закупку комплексов для приготовления солевых растворов и 12 машин для работы с влажной солью. Техника будут работать на трассах в Выборгском, Кировском, Ломоносовском и Кингисеппском районах.