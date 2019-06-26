Россельхознадзор не ждет роста цен на сгущенку и сыры из-за обязательной ветсертификации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор не ожидает роста стоимости сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и других видов молочной продукции из-за включения этих товаров в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля 2019 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Относительно перебоев с поставками продукции и росте цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет", - сказал официальный представитель ведомства.

Он напомнил, что для других видов пищевой продукции система "Меркурий" стала обязательной еще год назад. "В настоящее время с "Меркурием" работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС (электронной системы ветсертификации - прим. ТАСС), не произошло", - подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, сейчас система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию. В Россельхознадзоре пояснили, что распространение электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию продиктовано необходимостью создать на территории России систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу "от поля до прилавка".

"В настоящее время ряд готовых животноводческих товаров не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на территории России. Особую обеспокоенность в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую пока не оформляются ветеринарные сертификаты - документы, подтверждающие ее соответствие требованиям законодательства", - отметил представитель ведомства.

Эффект от сертификации молочной продукции

По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции - 21,6% были фальсифицированы. Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, будет способствовать решению этой проблемы, считают в Россельхознадзоре. Кроме того, система повлияет на повышение качества и безопасности продукции, закупаемой для социальных бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы, школы и многие другие, добавил представитель ведомства.

С 1 июля подлежат электронной ветеринарной сертификации будут не все виды готовой молочной продукции. Временное исключение коснется питьевого молока, изготовленной промышленным способом, и упакованной в потребительскую упаковку кисломолочной продукции, выработанной из молока, прошедшей термообработку, а также мороженого. На эти товарные позиции ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года.