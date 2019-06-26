Ремонт мостов и искусственных сооружений в регионах России требует более 290 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 290 млрд рублей, по предварительным данным, требуется на ремонт аварийных мостов и искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значений в РФ. Об этом сообщил в среду в Москве на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий рабочую группу совета по направлению "Транспорт".

"На сегодня на региональных и местных дорогах выявлено 3505 мостов и искусственных сооружений, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Стоимость приведения их в нормативное состояние предварительно оценивается в размере 292 млрд рублей", - сказал Цыденов.

Он предложил утвердить отдельную программу по ремонту таких объектов дорожной инфраструктуры. "Само наличие программы позволит регионам приступить к разработке предварительной проектно-сметной документации и планировать работу в долгосрочном периоде. Это очень актуальная тема, и она, безусловно, поддержана всеми субъектами РФ", - добавил Цыденов.