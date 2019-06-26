Бизнес одобрил законопроект по созданию национальной системы управления данными

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества одобрили законопроект по созданию национальной системы управления данными (НСУД), сообщили журналистам в пресс-службе Аналитического центра при правительстве РФ (является центром компетенций НСУД).

"Законопроект по созданию НСУД, разрабатываемый в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпроекта "Цифровая экономика", одобрен рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ - прим. ТАСС). Документ направлен на формирование системы, позволяющей обеспечить единообразный подход к работе с государственными данными, повысить их качество, а также эффективность их использования", - говорится в сообщении Аналитического центра.

Руководитель центра Владислав Онищенко отметил, что актуальность законопроекта обусловлена динамичным развитием современных технологий и переходом госорганов и юрлиц на цифровой способ обмена юридически значимой информацией формирование экосистемы цифровой экономики. Он также добавил, что НСУД охватывает исключительно государственные данные.

"Государственные органы получат повышение качества данных распоряжений, что обеспечит повышение эффективности госуправления. В основном это произойдет благодаря снижению ошибок, повышению полноты и достоверности госданных. Организации получат возможность улучшить эффективность собственного бизнеса за счет более оперативных и актуальных, достоверных госданных, а также за счет снижения административной нагрузки, а граждане получат значимые улучшения качества предоставления им госуслуг", - сказал Онищенко.

Руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика", вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов отметил, что чистота госданных, их единообразие и четкая рассредоточенность в системах важны как для государства, так и для бизнеса. "Например, сейчас человек может считаться в системе собственником дачи, хотя уже ее продал, и НСУД позволит такие случаи исключить благодаря оперативному обновлению необходимых данных", - сказал он.

Члены рабочей группы АНО "Цифровая экономика" в целом одобрили проект закона НСУД и предложили доработать отдельные определения, касающиеся, например, механизмов получения или неполучения согласия физических и юридических лиц на доступ к данным о гражданине, синхронизировать положения законопроекта с законопроектом о цифровом профиле граждан. Все предложения экспертов учтут в проекте закона по НСУД и после передадут в министерство экономического развития РФ, чтобы ведомство согласовало документ и отправило на утверждение в правительство. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию этого года.