"Нафтогаз" сообщил о рисках прекращения накопления газа к зиме из-за финансовых проблем

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Импорт природного газа для компании "Нафтогаз Украины" с целью его закачки в подземные хранилища (ПХГ) к новому отопительному сезону может быть приостановлен с 1 августа из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал Коболев. Он заявил, что решение финансовых вопросов напрямую связано с правительством страны, поскольку международные банки выдают кредиты под государственные гарантии.

Коболев особо подчеркнул, что решить проблему поиска средств нужно уже в июле, поскольку дальнейшее промедление приведет к срыву планов накопить в ПХГ к зиме 20 млрд куб. м голубого топлива.

Ранее Коболев уже сообщал о финансовых трудностях, с которыми столкнулась компания. Одной из главных финансовых проблем он назвал ситуацию с огромной задолженностью за поставленный газ пред "Нафтогазом" со стороны компаний по распределению и поставкам голубого топлива, так называемым газсбытам. Эти компании должны монополисту 61,4 млрд гривен (почти $2,3 млрд), что почти вдвое перекрыло бы потребности "Нафтогаза" в средствах для закупки топлива и последующей закачки в хранилища.

Кроме того, в компании назвали "чрезвычайным вызовом" требование правительства выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня. Еще одним источником финансирования могли бы стать кредитные средства, однако, по словам Коболева, "для этого необходимо разрешение и активное участие кабинета министров".