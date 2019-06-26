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Минэнерго работает над снижением стоимости электричества для уличного освещения

Ведомство проводит анализ ценовых категорий, которые используются при расчетах за электроэнергию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ в настоящее время проводит анализ тарифов на электроэнергию, используемую для уличного освещения, что в итоге позволит снизить стоимость электричества. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Минэнерго России в настоящее время проводится анализ ценовых категорий, которые используются при расчетах за электроэнергию при уличном освещении. Такая работа позволит снизить стоимость электричества", - отмечает ведомство.

В среду состоялось заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения под председательством президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания обсуждались меры по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшению организации дорожного движения, а также обеспечение необходимой инфраструктуры.

В частности, президент поручил энергетикам, главам регионов и правительству приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог и определить, на каких объектах необходимо начать работу в первую очередь.

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