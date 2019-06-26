Почти за четыре года работы системы "Платон" в дорожный фонд собрано более 70 млрд рублей

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 70 млрд рублей получил дорожный фонд России за счет работы государственной системы "Платон", введенной в эксплуатацию в ноябре 2015 года, сообщил в среду в ходе Среднерусского экономического форума в Курске замдиректора департамента программ развития Минтранса РФ Евгений Ткаченко.

"Пару слов про систему "Платон". Вы помните, сколько было шума на этапе ее внедрения. Шум был неспроста, потому что система действительно была новацией. Систему запустили в 2015 году, и уже больше 70 млрд рублей собрано в дорожный фонд", - отметил Ткаченко на сессии "Цифровые технологии на службе простого человека. Повышение качества жизни людей в цифровом регионе".

Как сообщалось, тариф системы "Платон" с 1 июля будет проиндексирован на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Планируется, что тариф системы с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за 1 км, с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за 1 км, дальнейшую индексацию запланировано проводить с 1 февраля каждого календарного года. Дополнительные средства позволят увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26 и 27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок участвуют более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.