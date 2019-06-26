{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дитрих назвал формат подготовки к Госсовету эффективным

Министр транспорта выразил благодарность за новый формат

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал новый формат подготовки к Госсовету эффективным. Об этом он заявил в рамках заседания Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

24-25 июня прошел семинар, в ходе которого представители органов исполнительной власти обсуждали доклад рабочей группы Госсовета.

"Хотел бы от имени федеральных органов выразить благодарность за формат подготовки к Госсовету, который мы в этот раз попробовали. Провожу регулярные встречи с руководителями регионов, но провести такое объединенное обсуждение со всеми руководителями субъектов, по всем вопросам, с участием экспертов и ведомств и даже министерства финансов нам никогда не доводилось. Полагаю, этот формат был очень эффективным", - сказал он.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,42-0,77%
Индекс Мосбиржи увеличился до 2775,14 пункта, индекс РТС - до 1386,63 пункта
Читать полностью