Дитрих назвал формат подготовки к Госсовету эффективным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал новый формат подготовки к Госсовету эффективным. Об этом он заявил в рамках заседания Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

24-25 июня прошел семинар, в ходе которого представители органов исполнительной власти обсуждали доклад рабочей группы Госсовета.

"Хотел бы от имени федеральных органов выразить благодарность за формат подготовки к Госсовету, который мы в этот раз попробовали. Провожу регулярные встречи с руководителями регионов, но провести такое объединенное обсуждение со всеми руководителями субъектов, по всем вопросам, с участием экспертов и ведомств и даже министерства финансов нам никогда не доводилось. Полагаю, этот формат был очень эффективным", - сказал он.