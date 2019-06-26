Новикомбанк профинансировал гражданские проекты предприятий Ростеха на 126 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Новикомбанк (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках программы диверсификации профинансировал 35 гражданских проектов предприятий корпорации на общую сумму 126 млрд рублей. Об этом сообщила в среду председатель правления банка Елена Георгиева на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Георгиева подчеркнула, что поддержка проектов диверсификации предприятий Ростеха - одно из ключевых направлений работы банка.

"На данный момент Новикомбанк уже профинансировал порядка 35 гражданских проектов на сумму более 126 млрд рублей. Это произошло благодаря тому, что Новикомбанк, с одной стороны, максимально интегрирован в финансово-хозяйственную деятельность госкорпорации, а с другой - является уникальным центром компетенций в этой сфере", - отметила председатель правления, выступая на круглом столе "Диверсификация предприятий ОПК - вызов времени и осознанная необходимость".

Георгиева добавила, что Новикомбанк всегда готов предложить гибкие финансовые инструменты, учитывающие все аспекты деятельности высокотехнологичных предприятий, и потому его условия одни из лучших на рынке.

Заместитель главы Ростеха Максим Выборных, участвовавший в обсуждении, напомнил, что госкорпорация анонсировала амбициозные задачи - нарастить долю гражданской продукции в выручке до 50% к 2025 году. "Это действительно сложный и масштабный проект, для качественной реализации которого нужна слаженная работа всех участников - государственных институтов, финансовых организаций, институтов развития и корпораций. По сути, диверсификация предприятий ОПК - это национальный проект, который мы должны выполнить максимально эффективно", - отметил он.