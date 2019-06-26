Власти Кубани усилят господдержку производителей экологически чистых продуктов

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края начнут с 2020 года страховать возникающие при производстве экологически чистых продуктов риски, а также будут оказывать погектарную поддержку органического земледелия, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В среду депутаты края приняли в окончательном чтении закон "О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края", который призван увеличить ассортимент кубанских экологически чистых продуктов и оказать содействие производителям в выводе этой продукции на всероссийский и международные рынки.

"В рамках принятого закона планируется оказывать господдержку сельхозпроизводителям по таким направлениям, как страхование рисков, возникающих при производстве органической продукции, и формирование сельхозкооперативов, занимающихся органическим сельским хозяйством. Также предусмотрены погектарная поддержка органического земледелия и поддержка в реализации проектов полного цикла производства и сбыта экопродукции", - сказал Коробка.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон "Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", документ вступит в силу с 1 января 2020 года. В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона добавили, что Краснодарский край один из первых в России начал на законодательном уровне регулировать процесс производства органической сельхозпродукции.

"На сегодняшний день в регионе есть успешные примеры предприятий-производителей органической продукции, сертифицированной по соответствующим международным стандартам. В их числе - производители риса, чая, овощных и ягодных культур", - отметил Коробка.

По данным пресс-службы Заксобрания региона, закон позволит повысить конкурентоспособность производимых в крае сельхозтоваров и будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса в селах, что увеличит число производителей натуральных экологически чистых продуктов. Планируется вовлечь в оборот сельскохозяйственные земли, которые долгое время время не использовались по назначению. Сейчас в регионе ведется формирование нормативной базы, основные показатели развития отрасли, объемы и источники финансирования будут определены после вступления закона в силу.