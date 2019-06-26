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Резидент ОЭЗ Москвы поставил материалы на реконструкцию ТЦ в сейсмоопасной зоне Казахстана

Компания производит систему внешнего армирования

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский "Нанотехнологический центр композитов" впервые поставил материалы для укрепления конструкций уникального торгового центра "Алмалы" в Казахстане, отличительными чертами которого является подземное расположение в зоне сейсмической активности, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Железобетонные конструкции ТЦ были успешно усилены при помощи системы внешнего армирования CarbonWrap производства компании-резидента особой экономической зоны Москвы - "Нанотехнологического центра композитов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что применение такой системы позволило провести реконструкцию без привлечения тяжелой техники и без проведения сварочных работ, что критично в условиях работ в ограниченном пространстве подземного сооружения.

Систему внешнего армирования центр производит с 2012 года. Она предназначена для ремонта и усиления строительных конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры.

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