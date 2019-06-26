Среднюю зарплату в отрасли молодежной политики в Татарстане доведут до 31,8 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Среднюю заработную плату сотрудников отрасли молодежной политики пересмотрят в Татарстане, она составит 31 тыс. 800 рублей. Об этом журналистам в среду сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

"К 1 июля мы прошли все согласования в Минфине, ЦЭСИ [Центр экономических и социальных исследований] и всех соответствующих органах, будет переиндексирована, пересмотрена заработная плата сотрудников отрасли молодежной политики. Если средняя заработная плата у нас была 21 тыс. по тарификации, у кого-то был внебюджет, у кого-то не было внебюджета, то в целом, со всеми надбавками, с 1 июля будет перерасчет заработной платы. В среднем по отрасли мы приравняемся к отрасли социальной сферы и это будет 31 тыс. 800 [рублей]", - сказал он.

Фаттахов подчеркнул, что речь идет не о чиновниках, а о педагогах по работе с молодежью, которые, в том числе, работают в муниципальных районах Татарстана, молодежных центрах, подростковых клубах.