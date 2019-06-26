Украина запретила импорт из России автомобилей, вагонов и удобрений

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Украины запретило с 1 августа ввоз на территорию страны легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства страны.

"Решение принято в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяющиеся государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности", - пояснили в правительстве страны. Кроме того, с 1 марта 2020 года на Украину запретят ввозить из России подержанные железнодорожные и трамвайные вагоны.

В список торговых ограничений также попало сырье для изготовления цемента, все готовые виды готового цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины. Эмбарго коснется спичек, фанерной продукции, обоев, изделий легкой промышленности, обуви, проводов, труб, металлических сеток, крепежных изделий, стальной посуды, хлебопекарного оборудования.

Правительство Украины 15 мая этого года уже запретило импортировать из РФ портландцемент, а также глиноземный, шлаковый, суперсульфатный и другие гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в виде клинкеров; клееную фанеру и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов и некоторые минеральные удобрения, железнодорожное оборудование.