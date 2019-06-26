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Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития электронной промышленности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства, направленных на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы.

"Правительству Российской Федерации в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации", - говорится в тексте поручения.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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