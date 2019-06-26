Источник: эксперимент по маркировке парфюмерии в РФ пройдет с 1 июля по 30 ноября

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды пройдет в России с 1 июля по 30 ноября, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом документа.

Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Провести эксперимент поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, Федеральным налоговой и таможенной службам.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.