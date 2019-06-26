Минтранс: достоверность цен на строительство дорог обеспечит ресурсное ценообразование

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проблему достоверности цен на дорожное строительство, которую обозначил президент России Владимир Путин в среду на заседании Госсовета, планируется, в частности, решить с помощью перехода от существующей базисно-индексной системы ценообразования в дорожных проектах к ресурсной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Запланирован переход от базисно-индексного определения цены к ресурсному. Это позволит исключить подобные ситуации [когда подрядчики выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт] и создать наиболее благоприятные условия для подрядчиков, заинтересованных в выполнении дорожных работ", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минтрансе также уточнили, что сейчас совместно с Минстроем проводится масштабная работа по актуализации справочников с расценками материалов для строительства.

Ранее первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов также отмечал, что существующая базисно-индексная система ценообразования может спровоцировать невыход подрядчиков на конкурсы по дорожным проектам.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в среду потребовал разобраться с достоверностью цен на строительство дорог. По его данным, "подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются". Президент также подчеркнул, что такая ситуация "негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства".