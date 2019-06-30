Запрет на госзакупки импортных вин вступает в силу 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений вступает в силу 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, ограничение распространяется на тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина, но при этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.

"Это очень логичное решение, потому что таким образом наши торгпредства и посольства будут продвигать российское вино на различных приемах. Они будут поить своих гостей русским вином, а не испанским или аргентинским, и это будет большим плюсом", - считает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В то же время, по его мнению, производителям вина еще предстоит решить ряд проблем, связанных с поиском дистрибьютора для поставки продукции в госучреждения.