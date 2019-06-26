Правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке духов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке парфюмерии, который пройдет в России с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением принято решение о проведении с 1 июля по 30 ноября 2019 года эксперимента по маркировке духов и туалетной воды средствами идентификации", - говорится в документе.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что целью эксперимента является проверка работы нового механизма маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу и обороту таких товаров.

В проведении эксперимента будут участвовать Минпромторг, Минкомсвязь, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, Росаккредитация и ФСБ.

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.