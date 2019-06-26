ЦБ разработал варианты оценки квалификации специалистов рынка ценных бумаг

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк России разработал концепцию регулирования требований к квалификации специалистов рынка ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.

Согласно документу, допуск на рынок будет доступен только для рядовых сотрудников, выполняющих ключевой функционал по виду деятельности организации. Например, совершают операции на рынке ценных бумаг, разрабатывают стратегии доверительного управления, ведут записи в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитарном учете, предоставляют индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Подтвердить квалификацию можно будет двумя способами. Первый вариант предполагает прохождение независимой оценки с получением по итогам свидетельства в центре оценки квалификаций. При втором варианте работодатель самостоятельно разрабатывает программу оценки компетенций или использует программу, предложенную саморегулируемой организацией. В данных программах оценки может учитываться факт наличия у сотрудника международного сертификата в области финансового рынка, но при условии, что работодатель убеждается в знании сотрудником специфики российского регулирования.

В документе отмечается, что оценка внутри организации также должна проводиться с определенной периодичностью.

С 1 июля 2019 года прекращается действие квалификационных аттестатов, выданных аккредитованными ЦБ организациями. Они больше не будут служить обязательным квалификационным требованием.

В этом году ЦБ намерен разработать нормативный акт, которым установит требования к квалификации профучастников. Предполагается, что он будет принят в 2020 году с установлением переходного периода в один год со дня его вступления в силу.