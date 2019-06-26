Обновленную стратегию развития СКФО планируют представить в середине 2020 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство России по делам Северного Кавказа планирует представить обновленную стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в середине 2020 года. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Сергей Чеботарев по итогам работы стратегической сессии по подготовке документа в Аналитическом центре при правительстве России.

"В середине следующего года обновленная стратегия развития Северного Кавказа должна быть. Если будет стратегия, то инструмент реализации общей политики Российской Федерации на Северном Кавказе - госпрограмма, будет изменен", - сказал он.

В среду эксперты центра представили Чеботареву проекты, которые могут быть включены в стратегию. В их числе - создание международного финансового центра и инновационного центра средне-специального образования, транспортно-логистического центра, транспортно-экономического мультимодального коридора Черное море - Каспий и проект реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства в регионах округа.

Как сообщалось ранее, стратегия включит основные направления развития округа на период до 2035 года и будет направлена на решение актуальных задач, в числе которых собственные доходы макрорегиона, повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и снятие инфраструктурных проблем.