В Грузии остается 930 организованных туристов из России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно. Об этом сообщили ТАСС в Ростуризме.

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"В настоящее время, по данным, полученных от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года (согласно выписанным билетам). С 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года - 3714 человек, с глубиной продаж - до конца 2019 года", - сообщили в ведомстве.

Ростуризм направил всем туроператорам в сфере выездного туризма рекомендации приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию. Туроператоры подтвердили отмену программ. В настоящее время "ими проводится активная работа с туристами, предлагаются альтернативные направления либо возвращаются деньги в полном объеме", отметили в Ростуризме.

Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств, подчеркнули в ведомстве.

Ростуризм с 21 июня запустил горячую линию в режиме работы с 8:00 до 24:00 мск ежедневно. На нее поступило 553 звонка. В настоящее время наблюдается резкое снижение количества обращений, отметили в ведомстве.