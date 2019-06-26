Госсовет обещал россиянам безопасные и качественные дороги

Нынешнее заседание Госсовета проходило по уже опробованной схеме, когда до обсуждения в Кремле руководители регионов рассмотрели ключевые вопросы на двухдневном семинаре. Участники заседания в среду отмечали, что такой формат весьма полезен и эффективен, поскольку позволяет детально рассмотреть многие вопросы, проанализировать наиболее важные проблемы. "Это была серьезная дискуссия, в ходе которой обсуждались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей (предусмотренных майским указом президента РФ - прим. ТАСС) и по нормативному состоянию дорог, и по безопасности дорожного движения", - говорил глава Бурятии, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин собрал в среду заседание Государственного совета, чтобы обсудить извечную российскую проблему - дороги. Тема заседания отражена в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Глава государства поставил задачи перед властями всех уровней. И обещал, что предложения участников совещания будут внимательно изучены.

Итоги подготовительного обсуждения были представлены на заседании в Кремле.

Завершая заседание Госсовета, Путин поблагодарил рабочую группу. Он пообещал, что ее доклад будет изучен "с точки зрения практического использования наработанных материалов". Президент рассчитывает, что "все органы исполнительной власти - и на местах, и в центре - будут активно работать над реализацией сделанных предложений".

"Всем понятно, что дорога - это хорошо, а бездорожье - это плохо, но не всем понятно, к сожалению, что наличие дорог для нашей страны, хорошего качества дорог, имеет чрезвычайно важное и особое значение с учетом огромности нашей территории. Связанность территорий субъектов, муниципалитетов между собой чрезвычайно важна для экономики и для социального самочувствия граждан", - указал глава государства.

Реальность и планы

Путин дал оценку нынешнему состоянию дорог в стране: "Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало". По его данным, общая протяженность дорог высшей - первой - категории увеличилась за последние четыре года на 2423 км, но рост произошел за счет федеральных трасс. Такие дороги, полностью соответствующие нормативным требованиями, составляют 83%, а в 2010 году их было намного меньше - 38,6%. "А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины", - признал президент.

И раскритиковал губернаторов за недостаточное внимание к проблеме дорог: "Многие вещи... не требуют больших усилий. Внимание нужно только и правильное, своевременное планирование и своевременное реагирование на эти вопросы". Президент сослался на множество обращений россиян, которые просматривал перед недавней прямой линией: "Знаете, смотрел видеоматериалы, фотоматериалы и возникает вопрос, а губернатор там бывал хоть когда-нибудь, видел хоть когда-нибудь эти объекты?"

Именно региональные дороги стали главной темой доклада министра транспорта Евгения Дитриха. Он пообещал, что более 45 тыс. км региональных дорог планируется отремонтировать до 2024 года по нацпроекту БКАД. "Сегодня в фокусе нашего внимания регионы. В рамках БКАД ремонтируем региональные трассы и уличную сеть крупнейших агломераций. К 2024 году субъекты отремонтируют почти 45 тыс. км региональных трасс, вместе с городами совместно сделают еще 30 тыс. км улиц. Сегодня утверждены проектные программы работ по всем 83 регионам, участвующем в проекте. Суммарно по проекту в 2019 году выполняются ремонты более 10 тыс. км дорог и улиц", - сказал министр.

Дитрих также сообщил, что в 2019 году по дорожному нацпроекту осуществляется поддержка строительства 17 крупных региональных объектов: четырех обходов населенных пунктов, пяти центральных проспектов и развязок, восьми мостов и путепроводов. На эти цели выделено 5 млрд рублей. В этом году будут введены в эксплуатацию автодороги в обход Саранска, в обход Рузаевки (Мордовия), Первомайский мост (Брянская область), Красный мост (Орел). Всего по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года планируется построить 12 обходов крупных городов, 32 больших моста, реконструировать 70 путепроводов. "К 2024 году обеспечим движение от Выборга до Севастополя, по скоростным дорогам не менее четырех полос движения с разделенными встречными потоками. Это принципиально новое качество жизни россиян", - заверил Дитрих.

Цыденов привел данные, по которым более 290 млрд рублей требуется на ремонт аварийных мостов и искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значений, поскольку "на региональных и местных дорогах выявлено 3505 мостов и искусственных сооружений, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии". Он предложил утвердить отдельную программу по ремонту таких объектов дорожной инфраструктуры. "Само наличие программы позволит регионам приступить к разработке предварительной проектно-сметной документации и планировать работу в долгосрочном периоде", - добавил руководитель рабочей группы Госсовета.

Болевые точки

Глава государства обозначил основные болевые точки. "Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе, от их освещенности. С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - заявил глава государства. По его словам, такая проблема связана не только с неразвитой инфраструктурой. "Дело в объективном дефиците средств: тариф на электроэнергию достаточно дорогой, это вынужденная экономия и она, к сожалению, приводит к авариям и трагедиям", - подчеркнул Путин. Он уверен, что "за такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом". "Я прошу всех согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог и, конечно, нужно определиться с пошаговым решением этих задач - что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать", - указал президент.

Еще одной проблемой при строительстве дорог Путин назвал административные барьеры, которые "по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса". "При этом много, очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу, а объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - отметил глава государства.

Руководство к действию

Президент во время заседания раздал несколько поручений. Так, он потребовал от региональных властей в ближайшее время принять программы развития автодорог не менее чем до 2024 года. Путин пояснил, что это даст возможность дорожным строителям планировать работу на длительные сроки, загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла.

Тему заключения шестилетних контрактов на строительство объектов затронул и Дитрих. "Хочу адресовать регионам пожелание… большинством субъектов программы работ утверждены на шестилетний срок, но контракты по старинке утверждаются только на год, из всех объектов только 400 законтрактовано на срок более трех лет. Просил бы регионы активнее и смелее пользоваться преимуществом шестилетних программ работ и заключать под них шестилетние контракты", - сказал глава Минтранса.

Не устраивает главу государства и достоверность цен на строительство дорог. "Остается проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ", - констатировал он. По данным Путина, "подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются". Путин подчеркнул, что такая ситуация "негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства", и потребовал от заинтересованных ведомств "разобраться, наконец, в этой ситуации".

А премьер-министр Дмитрий Медведев с кремлевской трибуны высказался за введение административной ответственности за неуплату проезда по платным дорогам. "Что касается административной ответственности за неуплату платежей по использованию платных дорог, то, видимо, это мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства", - сказал он.

Безопасность превыше всего

Особое внимание Путин обратил на обеспечение безопасности дорожного движения. Причем, президент однозначно высказался по весьма резонансной теме - об установке камер фиксации нарушений ПДД. "Цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей", - указал глава государства. При этом он подчеркнул, что хочет быть услышанным не только в Кремле, но "и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали".

Путин убежден, что камеры, особенно на опасных участках, не нужно специально скрывать и прятать. "В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата", - пояснил он. И потребовал: "Прошу навести здесь порядок!"

Первые шаги в этом направлении уже предприняты. Депутаты фракции "Единая Россия" во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, который разрешает установку камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах только государственным и муниципальным органам. Предупреждение ДТП остается ключевой задачей государства, уверен Путин. "Надо постоянно вести просветительскую работу, в том числе для подрастающего поколения", - заметил он. По мнению главы государства, во всех субъектах РФ, должны появиться центры профилактики детского травматизма, созданные при участии страховых компаний.

Также президент поручил обеспечить контроль за соблюдением правил проезда грузовиков по автотрассам. "Известно, какой урон они наносят дорогам, особенно дорогам, которые не предусмотрены для этих машин. Когда нарушают нормы перевозки грузов, ДТП на разбитых трассах неизбежны. Необходим контроль за соблюдением правил проезда грузовиков", - указал он.

В то же время, по словам президента, причиной аварий, в том числе с тяжелыми последствиями является не только состояние дорог. Абсолютное большинство ДТП происходят по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Озабоченность главы государства вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые также часто приводят к авариям. "Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизни граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах", - подчеркнул Путин.

Как заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, МВД будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году. "Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 году - на нулевой уровень, - сказал он. - Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют". Колокольцев сообщил, что сейчас рассматривается соответствующая программа до 2030 года. За период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти в два раза, но ситуация на дорогах пока остается достаточно сложной.

Важные инициативы

Министр внутренних дел выступил еще с несколькими предложениями. Например, глава МВД считает необходимым повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам в автошколах. Кроме того, глава МВД считает, что страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей - дороже. Он уточнил, что соответствующий законопроект министерством поддержан. Согласен с такой постановкой вопроса и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который предложил доработать законопроект о применении повышающих или понижающих коэффициентов к цене страхового полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев, нарушающих ПДД.

Колокольцев сообщил, что работа по совершенствованию подходов к обеспечению принципа неотвратимости наказания будет продолжена. МВД предлагает отказывать [злостным нарушителям] в предоставлении государственных услуг, например, по регистрации транспортного средства, допуску к сдаче экзаменов и выдаче водительского удостоверения. Это предложения, указал глава МВД, нашли поддержку на заседаниях рабочей группы Госсовета.

Министр сообщил, что МВД вместе с Федеральной таможенной службой создадут информационную базу данных, с помощью которой смогут контролировать уплату штрафов за нарушения ПДД иностранными водителями на территории России.

"Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде. Автомобиль - это источник повышенной опасности, передавать его гражданину, который потом совершит [действия, которые повлекут] трагические последствия, недопустимо. Возникают возражения, что не совсем будет правильно: один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого, у собственника, этот автомобиль конфисковывается. Законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника к этому гражданину", - сказал он. Также Колокольцев отметил, что конфискация автомобилей у нетрезвых водителей повысит безопасность дорожного движения и сохранит тысячи жизней людей. Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщали, что ведомство направило в правительство РФ предложения по законодательному закреплению возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители, находившиеся в состоянии опьянения.

Председатель правительства на это заметил, что стоит проработать идею о "конфискации автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил". "Эту модель можно было бы проработать при разработке нового Административного кодекса", - считает Медведев. Кроме того, глава кабинета министров считает необходимым ввести административную ответственность за неуплату проезда по платным дорогам. "Что касается административной ответственности за неуплату платежей по использованию платных дорог, то, видимо, это мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства", - сказал он.

С еще одной инициативой выступил глава Бурятии Цыденов, который предложил ужесточить антидемпинговые меры при проведении торгов по дорожным работам. "Мы предлагаем дополнительно проработать вопрос порога антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов по строительству, реконструкции и капремонту дорог. На сегодня порог антидемпинга - это 25%. Но анализ качества дорог при таком падении вынуждает пересмотреть его в сторону ужесточения", - сказал Цыденов. По его словам, предлагается проработать возможность при снижении цены более чем на 10% "требовать от заказчика дополнительные обоснования или финансовое обеспечение".