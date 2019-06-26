В "Росрыбхоз" сообщили, о необходимости развития рыбохозяйственного комплекса в регионах

ИЖЕВСК, 26 июня. /ТАСС/. План развития рыбохозяйственного комплекса необходимо создать для каждого региона РФ в отдельности, так как существующая концепция развития отрасли в РФ до 2030 года не полностью учитывает особенности субъектов. Такое мнение выразил ТАСС председатель правления общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры "Росрыбхоз" Василий Глущенко.

"Разговор был, что необходимо создать план развития каждого региона, чтобы в каждом регионе было [понимание] - кто, сколько и чего может производить. Как регион может использовать возможности водных объектов, чтобы разводить рыбу или увеличивать запасы ресурсов, например, в Каме, Волге, в озерах", - сказал Глущенко.

Он пояснил, что сейчас в РФ действует общая концепция развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, однако в ней не уделяется пристальное внимание каждому региону. "Основное - это добыча в мировом океане, в наших водах, в водах общего пользования, но необходимо, чтобы подход был не просто в целом, а конкретно [к каждому региону]", - отметил председатель правления.

Он также напомнил, что согласно концепции, к 2030 году планируется увеличить вылов рыбы в стране с 5 млн т до 7 млн. Кроме того, объем производства товарной рыбы должен вырасти с 200 тыс. т до 700 тыс. т в год.

Ассоциация "Росрыбхоз" является некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие и некоммерческие предприятия и организации, осуществляющие товарное рыбоводство, рыболовство, производство продукции аквакультуры и рыбной продукции.