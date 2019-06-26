Суд по интеллектуальным правам поддержал право производителей сыра из Адыгеи на бренд

МАЙКОП, 26 июня. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду отменил решение Арбитражного суда Брянской области, отказавшего в удовлетворении иска производителям Адыгеи о защите использования наименования места происхождения товара "сыр адыгейский", сообщила ТАСС юрисконсульт Союза производителей продукции "Сыр адыгейский" Анастасия Черносмага.

Ранее сообщалось, что компания "Умалат" Брянской области заявляла в суде о прекращении правовой охраны свидетельства на исключительные права на бренд адыгейского сыра предприятиями Адыгеи. Компания отстаивает свои права на производство мягкого адыгейского сыра в судах.

"Это была уже кассационная инстанция. Суд по интеллектуальным правам в очередной раз поддержал производителей сыра из Адыгеи, отменив решение Арбитражного суда Брянской области, который отказал в иске производителям республики о защите от незаконного использования бренда адыгейского сыра. Дело отправлено на новое рассмотрение в брянский суд. Фактически его решение признано необоснованным, по сложившейся практике низшие судебные инстанции в таких случаях не оспаривают в дальнейшем решение суда высшей инстанции", - сказала юрисконсульт Союза производителей продукции "Сыр адыгейский".

На сегодняшний день есть определение Верховного суда РФ, который в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" за производителями Адыгеи. Компания "Умалат" - единственный в стране производитель, который пытается оспорить решение Верховного суда, производители других регионов эти попытки оставили, пояснила собеседница агентства. Участниками процесса в суде по интеллектуальным правам стали компания "Умалат" и заводы Адыгеи, имеющие свидетельство на бренд "Сыр адыгейский". Комментариями остальных сторон ТАСС не располагает.

Судебная тяжба адыгейских производителей о праве на использование бренда адыгейского сыра с "Умалатом". Ранее сообщалось, что ряд адыгейских компаний и Союз производителей продукции "Сыр адыгейский" настаивали на том, чтобы "Умалат" изъял из оборота производимый им мягкий адыгейский сыр, уничтожил его и в дальнейшем не использовал наименование "Сыр адыгейский".

Однако своим решением брянский суд в марте 2019 года фактически признал право на использование брянской компанией бренда "Сыр адыгейский", несмотря на то, что в январе 2018 года Верховным судом РФ вынесено окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на бренд. Производители сыра из Адыгеи подали иск в Арбитражный суд Брянской области о защите от незаконного использования бренда, но брянский суд отказал им в его удовлетворении. В среду СИП отменил решение брянского суда.

Об адыгейском сыре

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молзаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают пять заводов, расположенных в республике - Шовгеновский, Гиагинский, Тамбовский, Красногвардейский и Адыгейский. Благодаря реконструкции предприятий мощности молокозаводов увеличились на 37%, и в 2018 году производство сыров всех видов составило 13,6 тыс. т, что на 7% больше, чем произведено в 2017 году. К 2021 году производство адыгейского сыра должно составить 16,4 тыс. т.