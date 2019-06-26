Единое цифровое пространство транспортного комплекса России сформируют к 2024 году

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Единое цифровое пространство транспортного комплекса России будет сформировано к 2024 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Ткаченко на сессии VIII Среднерусского экономического форума "Цифровые технологии на службе простого человека. Повышение качества жизни людей в цифровом регионе".

"С точки зрения нормативного регулирования мы уже выработали единые стандарты <...> До 2024 - да, у нас действительно стоит цель [создать единое цифровое пространство транспортного комплекса России]", - сказал он.

Оно будет создаваться путем оцифровки транспортной инфраструктуры и создания так называемых транспортных двойников. Ткаченко подчеркнул, что при проектировании новых районов необходимо учитывать их население. Ситуаций, когда в район, где проживают 200 тыс. человек, ведет одна дорога, не должно возникать. При проектировании и строительстве "умных дорог" необходимо принимать во внимание факторы, при которых они позволят развиваться муниципалитетам.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26 и 27 июня. Его главной темой в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок участвуют более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.