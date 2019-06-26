СП предлагает усилить господдержку строительства в регионах с повышенной сейсмичностью

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Регионам с повышенной сейсмичностью необходимо оказать поддержку в целях развития жилищного строительства, следует из сообщения Счетной палаты (СП) по результатам проверки.

"С целью достижения национальных целей развития РФ на период до 2024 года, поставленных президентом Российской Федерации, в связи с повышением стоимости строительства необходима государственная поддержка регионов с повышенной сейсмичностью в целях развития жилищного сектора", - говорится в сообщении СП.

Отмечается, что за период 2002-2018 годов на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов из федерального бюджета выделено около 41,23 млрд рублей.

В сообщении уточняется, что, по мнению внешних экспертов, которых СП привлекла к проверке, также необходимо сформировать требования к градостроительной политике и территориальному планированию для сейсмоопасных регионов с фокусом на мало- и среднеэтажное строительство. Ожидается, что это существенно снизит затраты на сейсмозащиту, а также используемые материалы.

С 2002 года мероприятия по повышению сейсмической устойчивости жизненно важных объектов проводились в рамках федеральной целевой программы "Сейсмобезопасность территории России", с 2010 года - по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2009-2018 годы" и подпрограмме "Сейсмика" госпрограммы "Жилище".