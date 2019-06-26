Комитет Палаты представителей США одобрил введение санкций против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил в среду законопроект, который направлен на введение санкций против строящихся проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Трансляция заседания велась на сайте комитета.

"По единогласному решению инициативы (конгрессмены голосовали за несколько законопроектов разом - прим. ТАСС) были направлены со внесенными в них поправками [на рассмотрение] Палате представителей [полного состава]", - отметил председатель комитета демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк).

Старший республиканец подкомитета данного комитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Адам Кинзингер внес данный законопроект 11 июня. В случае его вступления в силу, США "введут санкции против нескольких судов, связанных со строительством российских трубопроводов для экспорта энергоносителей, а именно проекта Nord Stream 2", рассказал он в среду. "Мой законопроект вводит адресные санкции против суден-трубоукладчиков с целью прекратить строительство проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", - сказал конгрессмен. Он утверждал, что рестрикции смогут "моментально остановить работу" по строительству проектов.

По словам Кинзингера, инициатива пользуется популярностью, как у республиканцев, так и у демократов. Он в очередной раз утверждал, что строительство российских трубопроводов угрожает энергетической безопасности Европы.

Аналогичный законопроект был внесен в мае в Сенат. После одобрения инициативы обеими палатами она направляется президенту.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором проекта строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".