Reuters: суд в США отклонил иск Huawei к американскому стартапу CNEX Labs

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Суд штата Техас не удовлетворил иск китайской компании Huawei к американскому стартапу CNEX Labs, касающийся обвинений в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, китайская телекоммуникационная компания в 2017 году обвинила CNEX Labs и одного из ее основателей в краже секретной информации и подкупе сотрудников. Руководство Huawei рассчитывало добиться возмещения ей американской компанией $85,7 млн. Однако, как стало известно в среду, жюри присяжных Окружного суда города Шерман (штат Техас) не удовлетворило иск китайского производителя. По данным агентства Reuters, представители Huawei отказались от комментариев.

Представитель CNEX Labs в свою очередь отметил, что суд отказался признать компанию виновной, потому что она не получила никакой прибыли от приписываемой ей кражи собственности. Он также подчеркнул, что иск со стороны Huawei был завуалированной попыткой китайской компании получить доступ к разработкам американского стартапа.

В конце мая этого года сообщалось о том, что CNEX Labs подала ответный иск против заместителя председателя совета директоров Huawei Сюй Чжицзюня, обвинив его в сговоре с целью украсть коммерческую тайну. Как уточняла газета The Wall Street Journal, речь идет о разработках компании, касающихся технологии хранения данных на твердотельных носителях. Согласно обвинению, член руководства Huawei в 2016-2017 годах пытался различными способами получить контроль над данной технологией.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.