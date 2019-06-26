WSJ: Facebook планирует арендовать часть строящегося небоскреба в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Компания Facebook ведет переговоры об аренде 92,9 тыс. кв. м в строящемся небоскребе района Манхэттен, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о строящемся небоскребе на западной стороне Манхэттена по адресу: 50 Хадсон-Ярдс. В случае успеха переговоров Facebook сможет консолидировать в этом месте операции нескольких своих подразделений в штате Нью-Йорк. В будущей высотке уже зарезервировали себе площади холдинг WarnerMedia и инвестиционная компания KKR & Co.

Реализация проекта строительства началась в марте текущего года.

Facebook - одна из ведущих соцсетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Число активных пользователей соцсети по всему миру достигло 2,4 млрд человек. Компания имеет 35 587 сотрудников. Штаб-квартира Facebook расположена в Менло парк (штат Калифорния), дата-центры - в США, Швеции и Сингапуре.