Сирийский кондитер открыл под Дамаском фабрику, где готовят сладости по старинным рецептам

ДАМАСК, 27 июня. /ТАСС/. Кондитер из Дамаска Тарик Муханна решил продолжить семейное дело и открыл фабрику в пригороде сирийской столицы. Как он рассказал журналистам, сладости готовятся там по старинным рецептам.

"Это дело организовал еще мой прадед - в 25-м году прошлого века он открыл крохотную пекарню в Дамаске. Там она быстро стала знаменитой, потому что он знал тайну старинных рецептов. Сейчас пекарни нет: производство быстро расширялось, и здесь, за городом, мы открыли уже завод", - сообщил Муханна.

На предприятии в три смены трудятся 300 человек. За одни рабочие сутки фабрика выпускает до 5 т продукции, которая поставляется в столичные магазины и рестораны. Все кондитерские изделия изготавливаются вручную.

"Мы все делаем вручную. Во-первых, это очень древняя традиция, а во-вторых, ни одна машина не сможет вложить душу во всю эту вкусноту. Если доверить машине, то это уже будут ненастоящие восточные сладости", - отметил главный технолог предприятия Хани Калас.

На фабрике подчеркивают, что в производстве не используется сахар, а в дело идут только мед и пряности. В ближайшее время Муханна планирует расширить географию поставок. Одна из его целей - выход на российский рынок.