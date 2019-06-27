Абэ рассчитывает, что G20 заявит о важности свободной торговли в мире

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что лидеры Группы двадцати в ходе предстоящего в Осаке саммита смогут заявить о важности свободной торговли и создания единых правил цифровой экономики в мире. Об этом он заявил в четверг журналистам перед отъездом в Осаку.

"Я хочу, чтобы G20 послала мощный сигнал о [важности] свободной торговли, создания правил цифровой экономики, экологических проблем и повышения роли женщин в обществе", - сказал премьер.

По словам Абэ, сейчас в мире усилились конфронтации между различными странами, однако на саммите он надеется, что стороны сконцентрируются на поиске точек соприкосновения.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.

Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены премьер-министры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, президенты Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.