Международный конгресс автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Международный конгресс автомобильной промышленности на альтернативных источниках энергии под девизом "Новая эра, новая революция, новая промышленность" пройдет с 1 по 3 июля в районе Боао китайской южной островной провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Конгресс проводится Ассоциацией науки и техники Китая совместно с правительством провинции Хайнань и будет посвящен изучению новых тенденций в области производства транспортных средств на экологически чистых видах топлива.

По информации газеты, в дни конгресса будет действовать специальная демонстрационная зона площадью порядка 5 тыс. кв. м, где около 80 компаний-производителей представят новинки и достижения в сфере экологически чистых транспортных средств.

Китай является крупнейшим в мире рынком автомобилей на альтернативных источниках энергии. По итогам первых четырех месяцев этого года объем продаж в КНР таких средств передвижения 360 тыс. единиц. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.