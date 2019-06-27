Две трети россиян назвали зарплату главной характеристикой работодателя

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных жителей РФ считают, что заработная плата сотрудников является самой значимой характеристикой идеального работодателя, 65% респондентов отметили важность хорошего социального пакета. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2019 году наличие хорошего социального пакета для работающих россиян практически так же важно, как и высокая зарплата (65% отметили важность соцпакета, 68% - оклада)", - говорится в итогах опроса, который проводился в апреле в 50 регионах России.

Согласно его результатам, для 57% респондентов имеет значение стабильность компании. О возможности карьерного роста сотрудников как о характеристике идеального работодателя говорят 48% опрошенных россиян. Более четверти участников опроса указали на важность возможностей для обучения (28%) и условий для самореализации и развития (29%).

"Карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование (57% и 34% соответственно). 28% опрошенных сказали, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании - дружеские и приятельские отношения между сотрудниками", - добавили в НАФИ.

Меньше всего опрошенных жителей РФ интересуют высокий социальный статус должности (15% респондентов), крупный размер компании (12%), высокий уровень ответственности на позиции (11%), развитая корпоративная культура (10%).