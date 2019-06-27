Власти Якутии заявили, что региону нужно 23 самолета Ил-114-300 до 2029 года

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Якутии оценивают потребность в региональных самолетах Ил-114-300 в 23 единицы до 2029 года для модернизации регионального авиапарка, сообщили ТАСС в четверг в региональном Минтрансе.

Модернизированные региональные самолеты Ил-114-300 могут стать заменой устаревающему флоту на базе Ан-24.

"С учетом среднесрочных планов по развитию региональной авиации в республике эксплуатантом воздушных судов третьего класса определена авиакомпания "Полярные авиалинии". Принимая во внимание текущее состояние самолетов Ан-24, ведется работа по внедрению с момента серийного производства воздушных судов типа Ил-114-300 в парк региональной авиакомпании. Общая потребность Республики Саха (Якутия) в поставках Ил-114-300 составляет 23 единицы до 2029 года, в том числе 21 единица - на период с 2022 по 2026 годы", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что правительство региона уже направило обращения по потребности и требуемым летно-техническим характеристикам воздушных судов в федеральные органы власти.

Модернизированный региональный самолет Ил-114 могут начать выпускать в 2023 году. Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров.

"Полярные авиалинии" находятся в собственности Якутии, осуществляют, по данным компании, около 40% внутрирегиональных перевозок, ежегодно перевозя свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов.