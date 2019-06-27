СМИ: АБР выделит Индонезии почти $300 млн на устранение последствий цунами

ТАСС, 27 июня. Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Индонезии кредита в размере $297,75 млн на реализацию программы по устранению последствий цунами 2018 года. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

"Банк намерен и дальше помогать жителям провинции Центральный Сулавеси, в которой произошло бедствие, - заявил представитель АБР Виджай Падманабхан. - Средства будут направлены на проекты по реабилитации населения и восстановлению инфраструктуры". Отмечается, что выделенные средства будут потрачены на реконструкцию систем водоснабжения и ирригации Центрального Сулавеси. Помимо этого, банк профинансирует комплексную программу по развитию экономики данного региона.

Ранее АБР выделил кредит в размере $500 млн на борьбу с последствиями разгула стихии в Индонезии.

В сентябре 2018 года на Индонезию обрушилось разрушительное цунами, вызванное мощным землетрясением. Высота волн достигала 5 - 7 м. Число погибших превысило 2,1 тыс.