Россельхознадзор планирует урегулировать вопрос поставок свинины в Китай до октября

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует до октября урегулировать все вопросы, связанные с поставкой свинины из России в Китай, сообщил в четверг журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.

"Рассматриваю ближайшие четыре месяца. В октябре месяце, я думаю, мы постараемся эти вопросы урегулировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на встрече министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу глава российского Минсельхоза затронул, в частности, тему экспорта отечественного мяса в Китай, выразив надежду на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это позволит начать поставки свинины, говядины и оленины из регионов России с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты, сообщали в пресс-службе Минсельхоза России.