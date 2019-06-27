Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок растительной продукции из Грузии

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор не рассматривает вопрос о том, чтобы добиваться запрета ввоза растительной продукции из Грузии. Об этом в четверг журналистам в Казани сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет. Я вам могу сказать, что Грузия сегодня импортирует из России гораздо больше <...> То есть, мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре", - сказал он.

По словам Данкверта, "какие-то политические вещи сегодня у нас не рассматриваются". "Мы рассматриваем экономические вещи и вещи по безопасности. С руководителем грузинской службы мы давно работаем, и взаимопонимание достаточно на хорошем уровне", - сказал он.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.