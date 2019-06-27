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ФАС за три года оштрафовала Google на 438 млн рублей

В службе сообщили, что за этот промежуток времени в отношении компании возбудили одно антимонопольное, четыре административных и два дела о нарушении закона "О рекламе"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Google получила за три года от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предписания на выплату штрафов по разным нарушениям на 438 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Общая сумма штрафов за последние три года - более 438 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ФАС возбудила в отношении Google за последние три года одно антимонопольное, четыре административных дела и два дела о нарушении закона "О рекламе".

ФАС 26 июня признала американскую компанию Google нарушителем закона из-за контекстной рекламы выполняемых под заказ дипломных работ. Таким образом, Google может грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, говорилось в сообщении ведомства.

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