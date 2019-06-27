Перенос срока ветеринарной сертификации молочной продукции не планируется

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Перенос срока ветеринарной сертификации молочной продукции, которая должна начаться с 1 июля, не планируется, сообщил в четверг журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Никто ничего не будет переносить, потому что соответствующие документы все утверждены, даже не рассматривается [этот вопрос]", - отметил он.

По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции - 21,6% были фальсифицированы. Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, будет способствовать решению этой проблемы, отмечали ранее в ведомстве. Кроме того, система повлияет на повышение качества и безопасности продукции, закупаемой для социальных бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы, школы и многие другие.

С 1 июля подлежать электронной ветеринарной сертификации будут не все виды готовой молочной продукции. Временное исключение коснется питьевого молока, изготовленного промышленным способом, и упакованной в потребительскую упаковку кисломолочной продукции, выработанной из молока, прошедшей термообработку, а также мороженого. На эти товарные позиции ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года.