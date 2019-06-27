Счетная палата выявила низкое качество плана расходов Фонда развития промышленности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП), подведомственный Минпромторгу РФ, неоднократно в течение года меняет показатели эффективности использования бюджетной субсидии. Кроме того, у фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства, говорится в бюллетене Счетной палаты.

При этом в материалах контрольного ведомства отмечается, что фонд является эффективным инструментом поддержки промышленности.

По данным аудиторов, в 2014-2018 годы на капитализацию ФРП из бюджета было направлено 86,1 млрд рублей. За четыре года фонд получил 2,5 тыс. заявок на получение займов. По результатам экспертизы фонд поддержал 370 проектов на сумму 84,5 млрд рублей. Наибольший объем финансирования предоставлен предприятиям машиностроения - 133 проекта (30,3 млрд рублей), химической промышленности - 43 проекта (10,4 млрд рублей), медбиофарма - 47 проектов (10,4 млрд рублей), металлургии (металлообработки) - 43 проекта (8,8 млрд рублей).

"Однако, несмотря на высокий спрос со стороны предприятий, у Фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства, что говорит о недостаточном качестве планирования расходов. Так, на 1 января 2017, 2018, 2019 годов остатки составляли от 13 млрд до 25 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным контрольного органа, проверка выявила и другие недостатки в деятельности фонда. Например, ФРП не соблюдает сроки составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, по несколько раз в год меняются значения целевых показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета.

Стратегия не обновлялась

Аудиторы также отмечают, что стратегия развития ФРП не актуализировалась с даты ее утверждения - декабря 2015 года.

"Стратегия Фонда развития промышленности на период 2016-2020 годов утверждена 7 декабря 2015 года, однако с даты утверждения она не актуализировалась. Контроль за реализацией стратегии Фонда не осуществлялся. На конец года у Фонда систематически остаются неиспользованные бюджетные средства, к примеру, на 1 января 2019 года остаток средств составил 12,9 млрд рублей, что свидетельствует о низком качестве планирования расходов Фонда", - сообщается в материалах ведомства.

Функции и полномочия учредителя фонда Минпромторгом осуществлялись неэффективно, заключают аудиторы Счетной палаты. Проводимая министерством политика в отношении фонда позволила в течение 2014-2018 годов сформировать значительный потенциал, позволяющий ежегодно расширять сферы деятельности фонда. "В то же время проверкой выявлен ряд нарушений и недостатков при осуществлении Минпромторгом функций и полномочий учредителя фонда", - отмечает контрольное ведомство.

"Факты свидетельствуют о том, что сторонами (фондом и заемщиками) установлены плановые значения отдельных целевых показателей, не предусмотренных в заключенных с Минпромторгом соглашениях, а также завышенные плановые значения отдельных показателей, в результате чего отмечается их недостижение или недостоверность", - говорится в материалах Счетной палаты.

Кроме того, в 2014-2018 годах Минпромторгом России не предоставлялась информация о планируемых объемах расходных обязательств для формирования фондом показателей планов по поступлениям и выплатам в фонд.

Контроль за развитием отсутствует

Аудиторы отмечают, что перечень мероприятий, направленных на развитие фонда, не определен. По их мнению, необходимо разработать долгосрочную стратегию развития фонда, содержащую приоритеты, цели, задачи, способы их решения, основные мероприятия, ожидаемые результаты их проведения, показатели эффективности и способы их достижения.

"В условиях реформы государственной поддержки промышленности, учитывая значительный объем денежных средств, переданных Фонду для предоставления займов, расширение сферы его деятельности, представляется целесообразным фонду разработать долгосрочную стратегию, содержащую приоритеты, цели, задачи, способы их решения, основные мероприятия, ожидаемые результаты их проведения, показатели эффективности и способы их достижения", - говорится в материалах ведомства.

Стратегией фонда предусмотрен контроль ее реализации со стороны Минпромторга, наблюдательного совета фонда и директора фонда. "В то же время информация об осуществлении Минпромторгом, набсоветом Фонда и директором Фонда контроля за реализацией стратегии фонда по итогам его деятельности в 2016-2018 годах отсутствует", - указывает Счетная палата.