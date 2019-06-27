СП: несвоевременный запуск ЕГРН привел к дополнительным расходам бюджета на 48,7 млн руб.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росреестр не смог вовремя перейти на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что привело к дополнительным расходам средств федерального бюджета на сумму 48,7 млн рублей, говорится в бюллетене Счетной палаты. Всего на дату проверки программа обошлась бюджету в 1,9 млрд рублей.

Так, согласно данным Счетной палаты, заключенный Росреестром государственный контракт на выполнение работ по созданию ЕГРН (третья очередь) по состоянию на 18 декабря 2018 года не исполнен, просрочка составила почти два года. При этом Счетная палата отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. Только на протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных ПАО "Ростелеком".

"В связи с затягиванием ввода ФГИС ЕГРН в эксплуатацию на территории всех субъектов РФ существует риск дополнительного расходования средств федерального бюджета", - предупредили в Счетной палате.