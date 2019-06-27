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Российские банки в мае сократили выдачу потребкредитов на 3,3%

Согласно информации Национального бюро кредитных историй, самое большое число потребительских кредитов за указанный месяц было выдано в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в мае 2019 года составило 1,4 млн и сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в мае 2018 года - 1,45 млн. кредитов). Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики НБКИ отметили, что в мае 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (65,7 тыс.), Московской области (59,8 тыс.) и Краснодарском крае (52,9 тыс.)

При этом в регионах РФ в мае динамика выдачи потребительских кредитов оказалась разнонаправленной. По сравнению с маем 2018 года самое значительное сокращение выдачи (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было зафиксировано в Свердловской области (-12,5%), Хабаровском крае (-10,8%) и Удмуртии (-10,7%). В ряде регионов страны в мае 2019 года был отмечен рост выдачи потребкредитов, в том числе в Омской области (+7,8%), в Москве (+4,3%) и Московской области (+2,6%).

"По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования, - приводит пресс-служба НБКИ слова генерального директора бюро Александра Викулина. - В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей".

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

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