АСВ рассчитывает запустить механизм "голландского" аукциона до конца 2019 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассчитывает запустить механизм торгов имуществом ликвидируемых финансовых организаций по системе "голландского" аукциона до конца года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

Механизм предусматривает начало продажи с верхней цены лота и понижение ее до тех пор, пока не появится покупатель. Когда появляется первый покупатель, торги останавливаются и цены идут вверх.

"Возражений против этой инициативы [по введению АСВ в качестве временной администрации в санируемые банки] нет, рассчитываю, что также, как и "голландский" аукцион, она будет рассмотрена законодателем до конца текущего года", - сказал он, добавив, что после принятия соответствующего закона механизм аукциона вступит в действие.

По словам Исаева, АСВ рассчитывает, что Госдума до конца года также рассмотрит законопроект, который продвигает предложение по введению АСВ как временной администрации сразу после отзыва лицензии банков, а не после временной администрации ЦБ в целях сокращения времени процедуры банкротства.

"Очевидно, что чем быстрее после отзыва лицензии мы получаем административные полномочия в банке, тем быстрее мы переходим к работе с активами по установленным в законе правилам, поэтому у нас здесь нет противоречий ни с Банком России, ни с кем бы то ни было другим", - отметил он.

Электронная платформа

АСВ рассчитывает в ближайшее время запустить в тестовом режиме электронную платформу, которую предполагается ввести для упрощения выплат возмещения вкладчикам, обмена информацией между участниками процесса и сокращения бумажного документооборота.

Исаев отметил, что основные трудности согласования вызваны вопросами технологической безопасности. По его словам, АСВ не запустит систему, если будет видеть в ней информационные, технологические, транзакционные риски. Сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне экспертов.

В рамках инициативы предполагается, что при наступлении страхового случая АСВ получит реестр обязательств банка по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. На основе сведений в реестре АСВ будет осуществлять выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения проходит без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.

Законопроект также предусматривает возможность обмена информацией между вкладчиками, АСВ и иными лицами через официальный сайт АСВ в интернете и сокращение бумажного документооборота между вкладчиками, иными лицами и АСВ за счет исключения обязанности предоставлять документы, удостоверяющие личность, при направлении заявления о выплате возмещения или заявления о несогласии с размером выплаченного возмещения.