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Сервис оценки качества вождения запустят в России в 2021 году

Страховые компании смогут использовать эти данные для формирования стоимости полиса для клиента с учетом оценки его риска

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" разрабатывает сервис оценки качества вождения, который предназначен для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска. Сервис планируется запустить в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Сервис предназначен для формирования рынка страховых услуг на основе персональных телематических данных", - сказал представитель "Автонета". Страховые компании смогут использовать эти данные для формирования стоимости полиса для клиента с учетом оценки его риска. Законопроект о более гибком ценообразовании в ОСАГО готовится к внесению в Госдуму.

Перечень используемых данных

Для оценки качества вождения планируется использовать данные операторов телематических и сервисных платформ (параметры движения, состояние автомобиля), данные ГИБДД о ДТП, данные о нарушениях ПДД, данные ЭРА-ГЛОНАСС о параметрах движения транспортного средства (ТС) в момент совершения ДТП), ситуационные данные о дорожном движении.

Сервис предоставляет данные по идентификационным данным автомобиля (VIN, государственный номер), что позволяет потребителю при обращении к сервису избегать раскрытия персональных конкретных водителей.

Сервис предоставляет два типа данных за определенный промежуток времени. Это могут либо статистические сведения о ДТП, проанализированные с точки зрения частоты повторения и вовлеченности водителя авто (виновник или участник). Второй тип - аналитические данные о качестве вождения, которые требуют обработки первичных данных от бортовых телематических устройств.

Телематика фиксирует параметры движения транспортного средства, в будущем эти сведения могут быть дополнены параметрами, характеризующими дорожную обстановку (время суток, освещенность, состояние покрытия, дорожные знаки, параметры окружающей среды.) "Осуществляется интеллектуальная обработка данных с использованием алгоритмов классификации и регрессивного анализа, в результате производится оценка стиля вождения ТС по определенной шкале и отнесение его к соответствующей группе риска", - сообщили в НТИ.

Пользователи системы

НТИ "Автонет" ожидает, что потенциальными потребителями сервиса будут страховые компании (для расчета персонализированной стоимости полиса с учетом оценки рисков водителя), компании по сдаче автомобилей в аренду (для оценки страховых рисков), а также автоперевозчики, агрегаторы такси и прочие автотранспортные компании (для оценки использования авто и профессионализма водителей).

Как уточнил представитель "Автонета", сервис будет доступен в 2021 году с запуском платформы "АвтоДата" - сервисной навигационно-телематической платформы, обеспечивающей сбор и аналитику данных по автотранспорту из различных информационных систем.

Сейчас отдельные страховщики используют телематические устройства для оценки рисков своих клиентов по каско и формирования ценовых предложений для них. Установка телематики на автомобиль, как правило, позволяет получить скидку на покупку полиса.

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