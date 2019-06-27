Новак: Россия может выработать позицию по сделке ОПЕК к 1 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ еще ведет консультации с российскими нефтяниками относительно позиции по дальнейшей реализации сделки ОПЕК+, позиция будет выработана к 1 июля. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас еще идут консультации. Думаю, что к 1 июля, когда будет [заседание] JMMC, мы сможем [выработать позицию]", - сказал он, отвечая на вопрос о консенсусе среди российских компаний.

Новак отметил, что нужно подождать "решений" с полей саммита G20. Министр также подтвердил, что планирует провести там переговоры со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.