Сервис "Яндекс.Такси" под брендом Yango запустился в Румынии и Гане

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Как отмечают в "Яндекс.Такси", 27 июня Yango был запущен в Румынии - пятой после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии стране Евросоюза, в которой представлен сервис, а в Гане - второй после Кот-д'Ивуара стране Африки, где он работает, - сервис доступен с 6 июня. Таким образом, уточнили в компании, Yango представлен уже в 17 странах.

"Как и "Яндекс.Такси" в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей и сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками. В обеих странах открыты центры, в которых водители проходят обучение, знакомятся с правилами сервиса и могут решить все возникающие вопросы по работе приложения", - рассказали в пресс-службе.

Также в "Яндекс.Такси" отметили, что, несмотря на присутствие в Гане других агрегаторов такси, запуск Yango в этой стране стал самым успешным стартом сервиса в новых государствах.

"Приложения "Яндекс.Такси" и Yango взаимно интегрированы. Это значит, что если турист приехал в Гану или Румынию из любой страны, где представлен сервис, ему не нужно скачивать на смартфон новое приложение", - пояснили также в компании.