Китай выразил США протест из-за злоупотребления ограничениями на экспорт технологий

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны действиями Вашингтона по ужесточению контроля над экспортом высокотехнологичной наукоемкой продукции и выражают по этому поводу решительный протест. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"С начала текущего года 47 китайских предприятий и организаций попали в т. н. перечень субъектов, в отношении которых действуют ограничения на экспорт [прежде всего передовой наукоемкой продукции и технологий]", - отметил он, выступая на еженедельном брифинге.

Как подчеркнул представитель ведомства, американская сторона "слишком пространно" трактует понятие национальной безопасности и "злоупотребляет ограничениями на экспорт". "Тем самым Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции, создает препятствия для регулярных научно-технических обменов и торговых отношений, подрывает интересы китайских компаний и предприятий США. Китай выражает по этому поводу решительный протест", - заявил Гао Фэн.

По его словам, такими мерами Белый дом не сможет решить проблему огромного отрицательного сальдо Соединенных Штатов в международной торговле. "Мы считаем, что КНР и США должны постоянно наращивать сотрудничество в области передовых технологий, поскольку это будет способствовать повышению благосостояния народов обеих стран, выгодно отразится на всем остальном мире. Мы требуем от Вашингтона немедленно прекратить подобные ошибочные действия", - подытожил Гао Фэн.

Американские ограничения на экспорт

США проводят все более жесткую политику по ограничению американского экспорта высокотехнологичной продукции. Одновременно в свете торговых споров с Пекином Белый дом усилил давление на Huawei. Ранее американские власти неоднократно утверждали, что эта корпорация, как и китайская ZTE, сотрудничает со спецслужбами КНР.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге американский Минторг с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное ZTE и Huawei. Руководство последней назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.