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Инвесторы в Подмосковье получили налоговые льготы на реконструируемое имущество

Около 25 предприятий смогут воспользоваться льготой

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области освободили участников региональных инвестиционных проектов от уплаты налога на реконструируемое имущество. Соответствующий законопроект областная дума приняла в трех чтениях на заседании в четверг.

"Цель принятия данного законопроекта - приведение нашего законодательства в соответствие с федеральным. Так как данная льгота предоставляется не только на создаваемые объекты, но и на реконструируемые", - сказала замминистра экономики и финансов области Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Подмосковье участники инвестпроектов объемом от 500 млн рублей освобождаются на четыре последовательных налоговых периода от налога на имущество, созданного или приобретенного по этим проектам, следует из материалов к законопроекту.

Воспользоваться льготой сейчас смогут около 25 предприятий в регионе. Объем выпадающих доходов бюджета Московской области разработчики закона оценили в 340 млн рублей.

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