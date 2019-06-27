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Дефицит бюджета Ненецкого АО по итогам 2019 года вырастет до 3,2 млрд рублей

Средства окружного бюджета планируется направить на индексацию должностных окладов ставок работников государственных бюджетных учреждений и на возмещение затрат по коммунальным услугам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа в четверг приняли поправки в региональный бюджет, в соответствии с ними доходы окружной казны в 2019 году увеличены на 875,7 млн рублей - до 19 млрд рублей. Такая информация содержится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС. Расходы бюджета увеличены на 1,28 млрд рублей - до 22,3 млрд рублей, дефицит бюджета вырос до 3,2 млрд рублей с 2,8 млрд рублей, запланированных ранее.

"Доходы окружного бюджета на 2019 год увеличиваются на сумму 875,7 млн рублей и составят 19,069 млрд рублей. Расходы увеличиваются на сумму 1,28 млрд рублей, что составит 22,27 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета увеличивается с 16,5% до 18,5% от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Общая сумма дефицита составит в 2019 году 3,2 млрд рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе окружного собрания.

По налоговым и неналоговым доходам в 2019 году увеличение доходов составит 394,8 млн рублей, увеличение безвозмездных поступлений составило 480,8 млн рублей.

"Внесение изменений в бюджет связано с необходимостью оплаты работ по заключенным контрактам на строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск, увеличением бюджетных ассигнований на инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность", - пояснил ТАСС председатель регионального парламента Александр Лутовинов.

Средства окружного бюджета планируется направить на индексацию должностных окладов ставок работников государственных бюджетных учреждений с 1 августа в 1,042 раза, на возмещение затрат по коммунальным услугам, на проведение текущего и капитального ремонта в бюджетных учреждениях, на субсидии сельхозпроизводителям и предприятиям торговли.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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