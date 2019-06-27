МТС может направить 17 млрд рублей на дивиденды по итогам первого полугодия

ТАСС, 27 июня. /ТАСС/. МТС может направить порядка 17 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, в общем за текущий год компания может выплатить более 57 млрд руб. Об этом в ходе годового собрания акционеров заявил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

"Сумма промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 г. ожидается в размере 17 млрд руб., то есть по итогам года в целом это позволит нам выплатить более 57 млрд руб." - сказал он.

В конце марта 2019 года МТС утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает целевой показатель в размере не менее 28 руб. на акцию и 56 руб. на ADR в 2019-2021 годах.